شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: بانوراما أكتوبر تستضيف وفود 50 دولة ضمن منحة ناصر للقيادة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضافت اليوم بانوراما أكتوبر شباب الوفود ل50 دولة من المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في دورتها الثانية تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» خلال الفترة من ( 16-1) من يونيو الجارى 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية .

وتعرف المشاركين بالمنحة على مكونات بانوراما أكتوبر وقاعاتها المختلفة ( قاعة الصمود والتحدى- القاعة البانورامية- قاعة العبور )، بالاضافة إلى التقاط صورا تذكارية، وتعرفوا على التاريخ المصرى بداية من العدوان الثلاثى على مصر 1956، ونكسة 1967، ومعركة رأس العش ببور فؤاد والتى كانت نقطة تحول كبيرة وولدت لدى المصرين مزيدا من الاصرار والصمود والتحدى، ثم تدمير المدمرة البحرية ايلات، اغراق الغواصة الاسرائيلية داكار .

كما تعرفوا على النصر الكبير في 1973 وتحطيم مقولة الجيش الاسرائيلى الذي لا يقهر، واختتم المشاركين في المنحة بمشاهدة العرض العسكرى المكشوف على جدران البانوراما من الخارج، مرددين عبارات تحيا مصر، تحيا مصر .