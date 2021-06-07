شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن فشل صفقة الأهلي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجآة مدوية حول اقتراب فشل تعاقد النادي الأهلي مع أول صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن نادي تورينو الإيطالي يتفاوض مع وكيل سفيان رحيمي جناح نادي الرجاء المغربي.

واضاف شوبير أن مفاوضات تورينو الإيطالي تهدد انتقال سفيان رحيمي للأهلي، خاصة أن المارد الأحمر يضعه ضمن أولوياته في الميركاتو المقبل نظرًا لإمكانيات اللاعب الفنية إلى جانب فشل التعاقد مع سيرينو بسبب تمسك صن داونز بمبلغ مادي كبير.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.