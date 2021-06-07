شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي السابق: استمرار ساسي مع الزمالك سيحدث فتنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك والذي اقترب بشدة من الرحيل إلى الدوري القطري ، يبالغ في طلباته المالية بشكل كبير ، ولم يضف الكثير إلى الفريق.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية : التجديد لفرجاني ساسي كان سيحدث فتنة كبيرة بين زملائه في الزمالك الذبن أوشكت عقودهم على الإنتهاء مثل أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو وغيرهم من اللاعبين .

واختتم أبو الدهب : الزمالك لن يقف على لاعب ، ولن يتأثر برحيل فرجاني ساسي ، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله ، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا .