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مدافع الأهلي السابق: استمرار ساسي مع الزمالك سيحدث فتنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك والذي اقترب بشدة من الرحيل إلى الدوري القطري ، يبالغ في طلباته المالية بشكل كبير ، ولم يضف الكثير إلى الفريق.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية : التجديد لفرجاني ساسي كان سيحدث فتنة كبيرة بين زملائه في الزمالك الذبن أوشكت عقودهم على الإنتهاء مثل أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو وغيرهم من اللاعبين .

واختتم أبو الدهب : الزمالك لن يقف على لاعب ، ولن يتأثر برحيل فرجاني ساسي ، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله ، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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