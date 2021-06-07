شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي تونسي: ساسي رحل نهائيًا الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناقد الرياضي التونسي مهدي عبيد أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك اقترب بشدة من الإنتقال إلى الريان أو الدحيل القطريين بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبيد الناقد الرياضي بإذاعة شمس إف إم التونسية '': فرجاني ساسي أخبرني في حواري الأخير معه أن هذا الموسم هو الأخير له بصفوف الزمالك، كما أنه تلقى عدة عروض من أكثر من نادي لكنه فضل خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، وناديي الدحيل والريان هما الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.