شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالدهب: محمد هاني مش مؤثر.. وأفشة «ملوش بديل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي سيؤثر بشكل كبير على آداء الأهلي في المباراة، نظراً لعدم توافر بديل بنفس الكفاءة، لذلك أنصح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 والإعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في مركز رأس الحربة الصريح .

وقال أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية محمد مجدي أفشة ملوش بديل في النادي الأهلي، على عكس محمد هاني الذي لن يتأثر الفريق بغيابه عن مباراة الترجي التونسي، نظراً لتوافر العديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، مثل أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام .