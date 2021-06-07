شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة لن يكون «كوبري» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بآداء مصطفى فتحي لاعب الفريق منذ قدومه معاراً من نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ومساهمته في إحراز العديد من الأهداف للفريق السكندري .

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من بوابة الفريق السكندري، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي، ونتمنى استمراره معنا بالموسم المقبل وسنتحدث مع مسئولي القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم بشأن تجديد إعارة مصطفى فتحي أو شراءه نهائياً

واختتم عامر: أتعحب مما يثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي من خلال سموحة، فهذا الكلام عارِ تماماً من الصحة، وسموحة ليس '' كوبري ''، وإذا كانت رغبة اللاعب الإنتقال إلى الأهلي فلن يكون من خلال نادي سموحة .