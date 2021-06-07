شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج واستعدادات خاصة في الزمالك بعد قرار اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون برنامج اعداد خاص للاعبين فنيًا وبدنيًا وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الزمالك ضد أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين على ستاد القاهرة.

الزمالك ضد مصر للمقاصة يوم 28 يونيو الجاري في الجولة السابعة والعشرين على ستاد السويس.

الزمالك ضد غزل المحلة يوم 5 يوليو المقبل في الجولة الثامنة والعشرين على ستاد القاهرة.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 7 أغسطس في الجولة التاسعة والعشرين.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 12 أغسطس في الجولة الثلاثين.

الزمالك ضد وادي دجلة يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين.

الزمالك ضد سيراميكا أحد يومي 18 أو 19 أغسطس بالجولة الثانية والثلاثين.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس بالجولة الثالثة والثلاثين

الزمالك ضد البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس في الجولة الأخيرة للدوري.