شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل محمد إبراهيم وصالح جمعة بعد موافقة ضياء السيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن لاعبي فريقه ودور الجهاز المعاون.
وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية: «عادل مصطفى عينة جيدة ويخطط دائما للنجاح.
واشار: عصام الحضري طاقة جبارة ويحضر قبل موعد التدريب بساعتين.
واوضح: أسعى لتقليل الأخطاء الفنية مع سيراميكا كليوباترا.
وكشف: سيراميكا كليوباترا خاض 7 مباريات تحت قيادتي في فترة قليلة .
وتابع: حذرت لاعبي سيراميكا كليوباترا من إضاعة الفرص أمام طلائع الجيش.
وعن اختياره للاعبين قال: التدريب أساس مشاركة أي لاعب.
واتم: أبديت موافقة برحيل صالح جمعة ومحمد إبراهيم وشادي حسين بعد تلقيهم عروض مؤخرًا.