واتم: أبديت موافقة برحيل صالح جمعة ومحمد إبراهيم وشادي حسين بعد تلقيهم عروض مؤخرًا.

وعن اختياره للاعبين قال: التدريب أساس مشاركة أي لاعب.

وتابع: حذرت لاعبي سيراميكا كليوباترا من إضاعة الفرص أمام طلائع الجيش.

وكشف: سيراميكا كليوباترا خاض 7 مباريات تحت قيادتي في فترة قليلة .

واوضح: أسعى لتقليل الأخطاء الفنية مع سيراميكا كليوباترا.

واشار: عصام الحضري طاقة جبارة ويحضر قبل موعد التدريب بساعتين.

وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية: «عادل مصطفى عينة جيدة ويخطط دائما للنجاح.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن لاعبي فريقه ودور الجهاز المعاون.

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل محمد إبراهيم وصالح جمعة بعد موافقة ضياء السيد والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.