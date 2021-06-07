اخبار الرياضه

سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل محمد إبراهيم وصالح جمعة بعد موافقة ضياء السيد

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يرحب برحيل محمد إبراهيم وصالح جمعة بعد موافقة ضياء السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن لاعبي فريقه ودور الجهاز المعاون.

وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية: «عادل مصطفى عينة جيدة ويخطط دائما للنجاح.

واشار: عصام الحضري طاقة جبارة ويحضر قبل موعد التدريب بساعتين.

واوضح: أسعى لتقليل الأخطاء الفنية مع سيراميكا كليوباترا.

وكشف: سيراميكا كليوباترا خاض 7 مباريات تحت قيادتي في فترة قليلة .

وتابع: حذرت لاعبي سيراميكا كليوباترا من إضاعة الفرص أمام طلائع الجيش.

وعن اختياره للاعبين قال: التدريب أساس مشاركة أي لاعب.

واتم: أبديت موافقة برحيل صالح جمعة ومحمد إبراهيم وشادي حسين بعد تلقيهم عروض مؤخرًا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا