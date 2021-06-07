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قرارات هامة فى الهلال السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات هامة فى الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «» ، أن إدارة الهلال تعمل على تغيير شعار النادي، وتستعد لإطلاق هوية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حال اعتماد الأفكار المطروحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي قد استقرت بشكل كبير على الشعار الجديد الذي تنوي إطلاقه بالتشاور مع كبار شخصيات النادي العاصمي، بعد المفاضلة بين عدة تصاميم حرصت فيها على عكس تاريخ الأزرق وإنجازاته التي حققها على الساحتين المحلية والخارجية.

ووضع الهلاليون عدة مواعيد مقترحة لإطلاق شعار النادي وهويته الجديدة، ومن المتوقع أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، وتحديدًا في اليوم الأول من يناير للعام 2022.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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