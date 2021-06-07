شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على أول الراحلين عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفرمان من بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي قرر رحيل اللاعب أليو بادجي مهاجم الفريق المنتهي إعارته لنادي أنقرة جوتشو التركي.

واضاف شوبير أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي أكد للجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، أن بادجي خارج حساباته تماما في الموسم الجديد.

وأوضح شوبير أن النادي الأهلي بدأ في تسويق اليو بادجي في الفترة الحالية والبحث عن عروض خليجية وأوروبية للاعب، خاصة أن بادجي لا يرغب في العودة للعب ضمن صفوف الدوري المصري.

يذكر أن أليو بادجي لم يقدم مستوي مميزا مع النادي الأهلي، خلال فترة تواجده مع الفريق، بعدما انضم إلى صفوف المارد الأحمر بناء على رغبة المدير الفني السابق السويسري رينيه فايلر.