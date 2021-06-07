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ولي العهد السعودي ووزير خارجية بريطانيا يبحثان تطورات المنطقة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ووزير خارجية بريطانيا يبحثان تطورات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جُملة من الملفات في مقدمتها التعاون المشترك وآخر مستجدات بالمنطقة، تصدرت لقاء ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني

 

لقاءٌ جمع ولي العهد السعودي الأمير بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الإثنين، في مكتبه بنيوم.

 

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بحسب وكالة الأنباء "واس".

 

وذكرت الوكالة أن اللقاء حضره أيضا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير  السعودية لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إضافة إلى وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي.

 

ومن الجانب البريطاني، حضر السفير المملكة المتحدة في السعودية نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين، الآخرين.

 

وتتمتع السعودية وبريطانيا بعلاقات استراتيجية وشراكة راسخة أظهرتها المواقف والزيارات المتبادلة بينهما على امتداد عقود.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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