شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم إقامة آخر 5 جولات بالدورى إلا بعد تساوي الفرق بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة آخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أحد يومي 25 أو 26 أغسطس موعدًا لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2021.

واستقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إقامة الجولات الثلاث الأخيرة للدورى فى موعد وتوقيت موحد لجميع المباريات إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، وبذلك يخوض الأهلى 7 مباريات بدون لاعبيه الأولمبيين بعد اعلان الجدول.