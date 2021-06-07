شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حرس الحدود يهزم الأهلى بركلات الترجيح ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 7 يونيو 2010 اقتنص نادى حرس الحدود لقب كأس مصر للمرة الثانية فى تاريخة بعد ‏فوزة على النادى الأهلى فى مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح بنتيجة (5-‏‏4).‏

كان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهي بالتعادل (1-1)، أحرز الحرس هدفا ‏فى الدقيقة 48 عن طريق أحمد سالم صافى وأدرك محمد بركات التعادل للأهلي فى الدقيقة 82 من عمر ‏اللقاء.‏

ووصلت المباراة لركلات الترجيح، وسجل للحدود أحمد عبد الغنى وأحمد ‏حسن مكى وأحمد عيد عبد الملك وإسلام رمضان وعبد الرحمن فاروق، ‏وسجل للأهلي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد ‏حسن، فيما أخفق محمد فضل لتنتهى المباراة (5-4). ‏

ويرجع تاريخ انطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولي إلى موسم 1921 / 1922، وبذلك تعد بطولة الكأس أقدم بطولة رياضية عرفتها المحروسة وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام التى بدأت في أعقاب حرب 48، للتغلب على مرارة الهزيمة في الحرب، ولُعبت أول نسخة للبطولة موسم 1948–49، واشترك بها 11 فريقًا.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التى سيطرت على لقب بطولة الكأس حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 37 مرة بينما حصل على مركز وصيف الكأس 15 مرة.

وفي المركز الثاني يأتي نادي الزمالك برصيد 27 لقبا، واحتل مركز وصافة الكأس 13 مرة.

وجاء في المركز الثالث والرابع نادي الاتحاد السكندري، والترسانة فكل منهم حصل على اللقب 6 مرات، وحصل زعيم الثغر على الوصافة 8 مرات، بينما حصل الترسانة عليها في 3 مرات.

وفي المركز الخامس جاء نادي المقاولون حصولا على لقب البطولة 3 مرات ومثلهم في الوصافة.

وحصل الرباعي " الإسماعيلي والاوليمبي وإنبي وحرس الحدود" كل منهم على لقبين فقط، وجاء الدراويش في مركز الوصافة 4 مرات، وإنبي والاوليمبي كل منهم مرتين، وأكتفي فريق الحدود بحصد اللقب مرتين فقط دون وصافة.

وحصل النادي المصري على اللقب مرة واحدة في تاريخه وجاء في مركز الوصافة 8 مرات.

وتساوي فريقي القناة والترام في حصد اللقب والوصافة مرة واحدة في كل منهم.