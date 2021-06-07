شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج بعد الخسارة من الجزائر: ليست النتيجة التى نريدها ولكنها تجربة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المالى أليو ديانح، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي، على خسارة منتخب بلاده من نظيره الجزائرى بهدف نظيف، فى اللقاء الودى الذى جمع المنتخبين أمس الأحد، ونشر ديانج صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال مشاركته فى اللقاء وعلق قائلا، "ليست النتيجة التى نريدها ولكنها تجربة رائعة، سنواصل العمل، ودائماً فخور بتمثيل بلدى".



اليو ديانج (1)



اليو ديانج (2)

وحقق المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي فوزا صعبا على حساب نظيره المالي بنتيجة 1 / 0، في المباراة التي جمعت الفريقين وديا مساء أمس الأحد، على ملعب "مصطفى تشاكر" ضمن استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022 التي تقرر تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقي؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا في القارة السمراء.

جاء هدف المنتخب الجزائري الوحيد عن طريق النجم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدقيقة 58 من عمر المباراة، حيث انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شارك في المباراة النجم المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، أساسيا، وحتى نهاية المباراة، وقدم مستوى متميزا، إلا أن مهارات وفنيات لاعبي الجزائر القوية منحتهم الأفضلية في اللقاء بهدف رياض محرز.

ونجح محرز في تسجيل الهدف رقم 20 له مع المنتخب الجزائري بخلاف الإبقاء على 26 تمريرة حاسمة في 63 مباراة مع محاربي الصحراء.