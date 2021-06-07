شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تفتح ملف تمديد عقد شكرى نجيب مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، فتح ملف تمديد تعاقد شكرى نجيب مهاجم الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتألق شكرى نجيب فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش، وتنوى اللجنة الفنية عقد جلسة مع اللاعب لحسم هذا الملف والابقاء على نجيب فى القلعة الصفراء للحفاظ على القوام الاساسى للفريق ضمن خطة تشكيل فريق متميز بالموسم الجديد.

لعب شكرى نجيب مع الإسماعيلى 103 مباريات بواقع 5840 دقيقة ”سجل 16 هدفًا وصنع 10 أهداف ، فيما خاض شكرى نجيب مع المقاولون العرب 42 مباراة بواقع 2654 دقيقة سجل 8 أهداف صنع 7 أهداف.

ولعب شكرى نجيب مع أسوان 28 مباراة بواقع 2059 دقيقة سجل 4 أهداف ، فيما خاض مع بتروجيت 13 مباراة بواقع 905 دقيقة سجل 4 أهداف صنع 3 أهداف.

يبدأ اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أولى وديات فترة توقف الدوري، حيث يواجه نظيره كسكادا على ستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.