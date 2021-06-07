شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من كشرى لتحفيز لاعبى الإنتاج الحربى للهروب من شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، بالتشاور مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لخطوة جديدة لتحفيز لاعبى فريقه للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، عن طريق تغيير لائحة الفريق ورفع قيمة المكافأة المادية فى حال الفوز بهدف تحفيزهم على تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدورى للهروب من شبح الهبوط، وهو ما وافق عليه اللواء أشرف عامر رئيس النادى للخروج من الدوامة التى تحاصر الفريق منذ بداية المسابقة.

ونجح الإنتاج الحربى فى تحقيق فوز ودى على المقاولون العرب بهدفين دون رد مساء الأحد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو الجارى باستاد السلام بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، رغم دوامة من الإصابات التى ضربت صفوف فريق الإنتاج الحربى خلال فترة توقف الدورى وتسببت فى زيادة أوجاع أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق، الذى بات فى موقف صعب للغاية، فقد اشتكى علاء سلامة لاعب الفريق من ألم فى عصب القدم، فيما تعرض عبد الرحمن رزق "اللمبى" للإصابة فى أنكل القدم ليغادر المران، بجانب استمرار معاناة محمد عبد المجيد مهاجم الفريق من تمزق فى العضلة الخلفية بجانب إيقاف مصطفى البدرى بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وفضل الجهاز الطبى للإنتاج الحربى استمرار عزل الرباعى "محمد عبد الفتاح تاحا ومحمد طارق أبو العز ومحمد الشحات الشهير بالحضرى وحسن ياسين" لاعبى الفريق رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة بهم لحين إجراء مسحة جديدة لثبوت تعافيهم بشكل كامل من الفيروس اللعين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

ويحرص أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على تخصيص حصص هجومية فى التدريبات اليومية لفريقه لتنمية القدرات الهجومية للمهاجمين خلال فترة توقف الدورى، ويعانى كشرى من غياب المهاجم الهداف فى صفوف الانتاج الحربى حيث اكتفى الفريق بتسجيل 18 هدفاً فى 23 مباراة بالدورى.