شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كريم نيدفيد "عميد مصابى الأهلى" قبل العودة للملاعب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار بعد طول غياب على رحلة كريم نيدفيد لاعب خط وسط الأهلى مع الإصابات بظهوره فى ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 .

نيدفيد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد مصر المقاصة فى الدورى المصرى، والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وكان من المنتظر أن يعود بعد 3 أشهر من العلاج، قبل أن يمتد غيابه لأكثر من عامين بشكل مثل لغزا لكل المتابعين لحالة اللاعب.

وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الاهلى.

نيدفيد أصيب فى مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى فى ألمانيا.

غياب كريم نيدفيد طوال هذه المدة أثار تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز فى القلعة الحمراء، وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذى جاءته الإصابة فى وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.