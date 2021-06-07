شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع النجوم لحسم صفقة كريم فؤاد بعد إنسحاب إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم بشكل نهائي وبات من المؤكد أن ينتقل اللاعب للقعة الحمراء الموسم المقبل.

ورغم التصريحات التى خرجت الفترة الأخيرة حول تلقي اللاعب عروضاً من أندية خارجية وتحديداً من البرتغال إلا أن الأهلي يؤكد أن الصفقة ستتم الموسم المقبل.

ويُعد كريم فؤاد أحد الحلول الهامة بالنسبة للأهلي في الجبهة اليُمى بعد فشل أحمد رمضان بيكهام في إثبات نفسه في هذا المركز حينما يشارك كبديل للظهير الأساسي محمد هاني.

وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد منذ فترة وأبلغ اللاعب إدارة النجوم برغبته في الإنتقال للأهلي فقط دون غيره من الأندية الأخرى في مصر أو خارجها.

وعلم ”الخليج 365” أن إنهاء الأهلي الصفقة مع اللاعب وإعلان الأخير رغبته بإرتداء القميص الأحمر كان سبباً في إنسحاب إنبي من الصفقة رغم أن النادي البترولي كان يرغب في ضم اللاعب الذي تألق معه على سبيل الإعارة التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب كريم فؤاد في إنبي على سبيل الإعارة من النجوم وتنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري ويحق لإنبي شراء اللاعب نهائياً من خلال تفعيل الشرط الجزائي وقيمته 15 مليون جنيه.

ورغم أن إنبي كان يفكر في البداية في ضم اللاعب الصاعد بسلاح الـ15 مليون جنيه إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجع في موقف إنبي بسبب مطالبة كريم فؤاد الانتقال للأهلي ما جعل النادي البترولي يتراجع عن ضم اللاعب .