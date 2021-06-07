شكرا لقرائتكم خبر عن الايجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة أن نهاية الدوري المصري هذا الموسم ستكون يوم 26 أغسطس المقبل أو في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير حال وصول المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، مما يعنى أن أفشة لن يستطع مغادرة الأهلى ومنافسات الدوري الممتاز قائمة فيما ستكون البطولة الافريقية قد انتهت حيث من المقرر أن يقام نهائى دوري الابطال فى يوليو المقبل حال صعود المارد الأحمر وتخطيه عقبة الترجى التونسى فى نصف النهائى.

وتسعى الشركة المسئولة عن تسويق أفشة أوروبياً لإحضار عرض أوروبى يليق بإسم اللاعب وباسم الأهلى شريطة أن يكون مناسب للنادى حتى يخرج بالطريقة التى تليق بشعبيته بين جماهير القلعة الحمراء، لاسيما أنه أحد أهم اللاعبين فى التشكيلة الحمراء وسيرفض الأهلى رحيله سوى لعرض كبير لا يرفض.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الأهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الأبطال الأفريقى برصيد 22 تسديدة.