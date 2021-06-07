شكرا لقرائتكم خبر عن روح رياضية.. نجوم الأهلي والزمالك جنباً إلى جنب فى معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في فرض حالة من الروح الرياضية على الأجواء داخل معسكر الفراعنة المقام حالياً في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو، حيث تلاشت الحدود والتعصب بين نجوم الفراعنة خاصة لاعبي الأهلي والزمالك.

ونشر إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بزملائه في المنتخب من نجوم الأهلي، مثل عمار حمدي وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم، في وجود محمد صبحي حارس مرمى المنتخب وحارس الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، وعلق عاشور بعلم مصر وقلب.



امام عاشور



نجوم المنتخب الاوليمبي

وكشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي، عن أسباب ضم إمام عاشور لاعب الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليا بعد انتهاء الإيقاف عنه من قبل اتحاد الكرة ومشاركته مع نادي الزمالك في المباراة الأخيرة أمام الجونة وبالتالي تقرر استدعاءه ،وأنه في حالة كان اللاعب موقوفا كان سيتم استبعاده من المعسكر الحالي.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت ايقاف إمام عاشور 12 مباراة بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 99، بينما رفضت لجنة التظلمات تخفيض العقوبة.

وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمي : محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفي شوبير

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي - عمار حمدي - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي - أحمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

الهجوم : مصطفي محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10 ،والثانية يوم 13 يونيو.