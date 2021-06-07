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محمد معروف حكما لودية منتخب تونس والجزائر الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الحكم الدولي المصري محمد معروف لإدارة مباراة منتخب تونس الأول والجزائر الودية المقرر لهما الجمعة المقبل في إطار استعداد المنتخبين لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها  بقطر.

ويعاون محمد معروف في إدارة مباراة تونس والجزائر كلا من المصريين يوسف البساطي وسمير جمال علي ان يغادر الثلاثي المصري القاهرة يوم الأربعاء.

 

فى سياق متصل، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين القطن الكاميرونى وشبيبة القبائل الجزائرى لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، والتي سوف تقام  يوم 20 من يونيو الجارى فى العاصمة الكاميرونية.

 

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

 

أمين عمر .. حكم ساحة

أحمد حسام .. حكم مساعد

يوسف البساطي .. حكم مساعد

محمد عادل .. حكم رابع

وعلى تقنية الـ VAR ..  محمود عاشور

مساعد الـ VAR .. طارق مجدي

مساعد الـ VAR ثانى .. محمود أبو الرجال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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