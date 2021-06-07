شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يؤكد لمسئولى الزمالك عودته للقاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبعض المسئولين باللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، أنه سيعود إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس المقام حاليًا، والذى سينتهى فى منتصف الشهر الجارى.

ويستعد منتخب تونس لخوض ودية أخرى أمام نظيره المنتخب الجزائري، يوم الجمعة المقبل بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في حين سيختتمن ودياته خلال فترة التوقف الدولية أمام منتخب مالي يوم 15 يونيو الجاري.

وأبلغ ساسى مسئولى الزمالك، إنه سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر المنتخب، ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، ومن ثم الإعلان الرسمى عن وجهته المقبلة، خاصة وإن فرجانى لم يعلن حتى الأن هل سيقوم بالتجديد للزمالك أم سيرحل وينضم لنادى أخر خارج مصر.

وكشفت تقارير صحفية تونسية عن أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شيئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.