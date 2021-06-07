شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: لسنا أغبياء للحديث عن عروض معلول.. وهذا موقف الأهلى من تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جون إدوارد وكيل أعمال التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى فكرة الحديث عن العروض التى تلقاها لاعبه، مؤكداً أن معلول يكثف كل جهوده لاستعادة موقعه بتشكيلة الأهلى بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وقال جون إدوارد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "مندهش للغاية من كثرة الحديث عن العروض التى تطارد على معلول بالفترة الأخيرة رغم أنى لم أتحدث عن هذه العروض ولا حتى اللاعب ولا الأهلى فلماذا كل التركيز على هذه النقطة تحديداً".

ويضيف جون إدوارد:"على معلول أفضل ظهير أيسر فى أفريقيا وبالتالى لن أكون مبالغاً لو قولت أن اللاعب تصله خمسة عروض كل يوم ولكننا لسنا أغبياء حتى نتحدث فى هذا الشأن ونحن ملتزمون بعقد مع الاهلى لايزال ممتد لنهاية الموسم المقبل".

وأكمل: "معلول كل تركيزه حالياً فى كيفية العودة لتشكيل الأهلى بعد فترة إصابة طويلة غاب فيها عن الملاعب، معلول يريد الوقوف على قدمه فى أرض الملعب مجدداً ليس فقط المشاركة وإنما إستعادة الفورمة الفنية والبدنية والعودة للتألق كعادته".

وتابع :"معلول يتفهم صعوبة المرحلة الحالية سواء على الصعيد الأفريقى بمواجهة الترجى التونسى أو المنافسة المشتعلة مع الزمالك على لقب الدوري لذا لايفكر فى أى شىء بخلاف التركيز مع الأهلى".

ويضيف: " حتى هذه اللحظة لم يفاتحنا الأهلى فى تمديد تعاقد على معلول وهو أمر منطقى لإنشغال النادى بمنافسات مهمة للغاية، لذا لن نتحدث فى هذا الملف حالياً، والأهلى هو فقط من يملك تغيير الدفة ومفاتحة اللاعب فى تمديد تعاقده فى أى وقت ووقتها سوف نستجيب ونتحدث إنما لن يحدث العكس فلن نتحدث فى أى شىء انتظاراً للوقت المناسب للاعب والنادى فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط الطرفين".