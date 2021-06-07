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القاهرة - سامية سيد - يلعب الأهلي مع الترجي في تونس يوم 19 يونيو الجاري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية التى يحمل الأهلي لقبها.

المفارقة في أرقام الأهلي، أنه نادرا ما يفوز خارج الأرض في نصف النهائي، وإذا ما استثنينا مباراته مع الزمالك في 2005، فان الأهلى لعب 15 مرة خارج مصر، لم يفز سوى في مرة واحدة، وخسر في 8 مناسبات وتعادل في 6 لقاءات.

- ماذا قدم الأهلى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا خارج مصر؟..

1981: تعادل مع نيزامبي الجابوني بنتيجة (1 – 1)

1982: خسارة من جرين بافلوز الزامبي (0 – 1)

1983: خسارة الكاميروني كانون ياوندي (0 – 1)

1987: خسارة من أفريكا سبورت الإيفواري (2 – 0)

1988: خسارة ماتشيدجي الموزمبيقي (0 – 1)

2001: تعادل مع الترجي التونسي (1 – 1)

2006: خسارة من أسيك الإيفواري (2 – 1)

2007: تعادل الاتحاد الليبي (0 – 0)

2008: تعادل مع أنيمبا النيجيري (0 – 0)

2010: خسارة من الترجي التونسي (0 – 1)

2012: تعادل مع سان شاين ستارز النيجيري (3 - 3)

2013: تعادل مع القطن الكاميروني (1 – 1)

2017: خسارة من النجم الساحلي التونسي (2 – 1)

2018: خسارة من وفاق سطيف الجزائري (2 – 1)

2020: فاز على الوداد البيضاوي المغربي (2 – 0)