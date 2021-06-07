شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سيف عيسى بطل من ذهب فى التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سيف عيسى لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، بطلا من ذهب فى ظل سيطرته على الذهب فى البطولات الأفريقية والعالمية ، حيث حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للتايكوندو بعد فوزه على بطل المغرب فى الجولة الرابعة في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية فى وزن تحت 80 كجم

ويسعى سيف عيسى بقوة إلى حصد ميدالية أولمبية فى دورة طوكيو 2021 المقرر إنطلاقها شهر يوليو القادم باليابان.

ونجح سيف عيسى فى التأهل الى دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو بعد أن وصل لنهائي بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتى أقيمت في مدينة الرباط المغربية. ولد سيف عيسى فى 15 يونيو 1989 ويلعب بنادى الصيد، حقق خلال مسيرته الكثير من البطولات والألقاب العالمية من أبرز إنجازاته المركز الثالث والميدالية البرونزية فى اولمبياد الشباب عام 2014.

يحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها،لا سيما و أنه حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي". ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب سيف عيسى فى الصور التالية :