شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يحتفل بتحقيق 5 بطولات مع الأهلي فى موسم واحد: "القادم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة بتحقيقه 5 بطولات متتالية مع القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور لكل تتويج ببطولة، وعلق علي الصور، قائلا: "الحم دلله 5 بطولات مع النادي الأهلي ومازال العطاء مستمر والقادم أفضل إن شاء الله".



افشة

وتضم بطولات أفشة مع الأهلي: "كأس السوبر المحلي، بطولة الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، السوبر الأفريقي".



السوبر المصري



الدوري



أبطال أفريقيا



كأس مصر



السوبر الأفريقي

وتسود حالة من الارتياح داخل الجهاز الطبي للأهلي بعد نتائج الجدول الزمني الذي خضع لها محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر، والتي جاءت نتائجها مبشرة في ظل استجابة اللاعب السريعة للعلاج وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مرحلة في برنامج تأهيل أفشة، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وارتفعت مؤشرات لحاق أفشة والمشاركة أساسيا في مباراة الترجي التونسي على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة والسفر مع الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى تونس والمحدد لها أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري، لاسيما بعد التقارير التي وصلت من الجهاز الطبي وتفيد بأن حالة اللاعب تسير بشكل مطمئن للغاية، لاسيما بعدما خضع اللاعب للعلاج بالليزر والتدريبات المائية والعلاج الطبيعي.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.