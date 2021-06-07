أمريكا بطل أول نسخة من دوري أمم الكونكاكاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أمم الكونكاكاف بعدما تغلب على نظيره المكسيكي.



وخلال المباراة التي جمعتهما (فجر الإثنين) على ملعب برونكوس ات مايل هاي بمدينة دنفر الأمريكية، حسم أصحاب الأرض الفوز بنتيجة 3-2، بعد امتداد اللقاء المثير لأشواط إضافية، قبل أن يحسم كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الإنجليزي الأمور بهدف قاتل.

وتوج المنتخب الأمريكي بذلك بالنسخة الأولى من دوري أمم الكونكاكاف التي أقيمت على غرار بطولة دوري الأمم الأوروبية التي فازت البرتغال بنسختها الأولى، فيما يقام الدور قبل النهائي لنسختها الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

افتتح خوسيه كورونا التسجيل لمنتخب المكسيك بهدف مباغت بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة، قبل أن يتعادل المنتخب الأمريكي بهدف لجيوفاني ريينا في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني، أضاف دييجو لاينز الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة 79، ثم تعادل أصحاب الأرض بعد 3 دقائق فقط بهدف أحرزه ويستون ماكيني.

وامتدت المواجهة المثيرة لوقت إضافي شهد تسجيل هدف قاتل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 114، عبر بوليسيتش المنتشي بتتويجه مع تشيلسي مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه مانشستر سيتي.

وفشلت المكسيك في إدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، لكن اللاعب أندريس جواردادو، الذي نزل بديلا في الشوط الثاني، وضعها في متناول الحارس الأمريكي الشاب إيثان هورفاث، لتنفجر فرحة اللاعبين والجماهير.

وثأر المنتخب الأمريكي بذلك لهزيمته أمام المكسيك بهدف دون رد في نهائي بطولة الكأس الذهبية عام 2019.

وأحرز منتخب الهندوراس المركز الثالث في البطولة إثر تغلبه على نظيره الكوستاريكي 5-4 بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان 2-2.