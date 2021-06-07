أصــداء عالمـية واسـعـة لســباق القفـال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد سباق اليوبيل اللؤلؤي من حدث القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام العالمية التي بثت مقاطع فيديو وصوراً من السباق الكبير محتفية بالموروث الإماراتي الذي يعكس ماضي الآباء والأجداد الذي ارتبط بالبحر، مصدر الرزق والخير الوفير.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نجاحاً كبيراً بمشاركة 106 سفن أبحرت بأمان، يوم الجمعة الماضي، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي نحو نقطة العبور الأولى في جزيرة القمر، ومن ثم إلى خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الجديد في شواطئ دبي (عين دبي)، لمسافة تصل إلى 53 ميلاً بحرياً.

ورافقت سنيار السفن الذي أبحر في الساعات الأولى من الصباح، عدسات وكاميرات مصوري وكالات الصحافة والإعلام العالمية والتي تحرص دائماً على تغطية السباق الكبير.