شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الرميثي وغريب في منافسات الموسم الصيفي للقفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارسان محمد شافي الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية، وهشام غريب من نادي الشارقة للفروسية، ثنائية في انطلاقة أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز 2021، الذي ينظمه اتحاد الفروسية للمرة الأولى، ويتألف من 5 منافسات أسبوعية، وبطولة دولية من فئة النجمتين وتقام في الصالات المغطاة، في نادي تراث الإمارات ،وفي نادي الشارقة للفروسية والسباق.

شهد منافسات الأسبوع الأول، وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وجاءت معظم منافسات الأسبوع الأول بمواصفات الجولة الواحدة، مفتوحة المشاركة.

وتألق الفارس محمد شافي الرميثي في أولى منافسات الموسم الصيفي لقفز الحواجز، وأحرز ثنائية بعد فوزه بلقب أهم منافسات اللقاء بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز في شوط مفتوح المشاركة صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم.

وبرزت جهود الفارس هشام غريب في المحافظة على مستوى خيوله خلال الفترة التي أعقبت الموسم، ونجح في إحراز ثنائية في منافسات الموسم الصيفي بالفرس «جسينا إس آر» من نادي الشارقة للفروسية.

وفي أولى المنافسات مفتوحة المشاركة، من جولة واحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وكانت جائزة المركز الأول من نصيب الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «سيباليا» من نادي أبوظبي للفروسية.

ونال هشام غريب المركز الأول في المنافسة الثانية مفتوحة، وفي أولى منافسات موسم قفز الحواجز الصيفي للفرسان من فئة المبتدئين، فاز بجائزة المركز الأول الفارس أحمد عبدالله بالجواد «كواترو إتش 3» من نادي الشارقة للفروسية.

وأحرز الفارس محمد حسن المساوي المنافسة الثانية لفئتي المبتدئين والخيول الصغيرة عمر (4 5) سنوات، وفي المنافسة مفتوح، وبنفس المواصفات للفرسان المبتدئين، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 5) سنوات، حصد الفارس أحمد أكبر إبراهيم بالجواد «ديابولو» من نادي فروسية، المركز الأول.