شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة «ركوب دراجات» في جزيرة الحديريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية مسيرة ركوب دراجات في جزيرة الحديريات، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية. أقيمت الفعالية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع طواف الإمارات وشركة مُدن العقارية، إحدى شركاء نادي أبوظبي للدراجات، والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وافتتحها عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ولفيف من محترفي وهواة الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي.

وانطلقت المسيرة، البالغة مسافتها 40 كيلو متراً، من مجمع 321 للرياضة الذي تم افتتاحه مؤخراً في جزيرة الحديريات، بمشاركة أكثر من 300 دراج من المحترفين والهواة.

وقال عارف حمد العواني، إن إمارة أبوظبي أصبحت وجهة للرياضة الدولية وملتقى لنخبة الفعاليات التي يشارك فيها أبرز النجوم والأبطال وصانعي القرار الرياضي، وأشاد بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات.

وقال النخيرة الخييلي إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود النادي لنشر الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية، سواء للرياضة أو للمتعة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.