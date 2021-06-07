شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإمارات للخيول العربية تعقد الملتقى الأول للملاك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت جمعية الإمارات للخيول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الملتقى الأول لملاك ومربي الخيل العربية، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد محمد الحربي مدير عام الجمعية أن الملتقى الأول هدفه النقاش وتبادل الرأي حول مختلف الخدمات التي تقدمها الجمعية، حرصاً منها على الاستماع والتفاعل مع آراء ومقترحات الملاك والمربين باعتبارهم شركاء النجاح، وأعلن خلال المناقشات أن هناك تصوراً كاملاً يجري اعتماده لإقامة دورة تدريبية لإعداد الحكام والعراض المواطنين الموسم المقبل ضمن خطة شاملة لتطوير الكوادر الوطنية في كل التخصصات بما فيها لجان الانضباط والحكام والعراض، وأن جدول وشروط الفعاليات في الموسم المقبل سيعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية قبل بدء الأنشطة بفترة كافية.

وتضمنت النقاشات 5 محاور، دار المحور الأول حول خدمات التسجيل والتوثيق التي شملت آليات تسجيل الخيل العربية، وتسجيل الخيل العربية المستوردة، والخيل العربية المصدرة، وإضافة اسم سباق الخيل، وتسجيل مربط الخيل العربية، ونقل ملكية الخيل العربية، وتحديث بيانات المالك، وإصدار شهادات امتلاك الخيل العربية، وإصدار جواز بدل الفاقد، بالإضافة إلى الإبلاغ عن نفوق الخيل العربية.

وتضمن المحور الثاني الذي تم تخصيصه لخدمات تسجيل المواليد فئتي الخيل العربية المولودة محلياً، ونقل جنين الخيل العربية، وتضمن المحور الثالث الخدمات البيطرية بكل تفاصيلها، فيما تضمن المحور الرابع الخدمات الإلكترونية بما فيها الموقع الإلكتروني، وإنشاء مستخدم جديد، وفتح باب التسجيل بالبطولات، وتم تخصيص المحور الخامس للنقاش حول الفعاليات والأنشطة، بما فيها بطولات جمال الخيل العربية، والكوادر الوطنية من حكام وعراض مواطنين.