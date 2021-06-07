الزمالك: تم سحب أرض 6 أكتوبر.. ونعمل على استعادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي الأبيض، تعمل على استعادة أرض 6 أكتوبر بعدما تم سحبها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تدعم النادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة الزمالك: "كان هناك شبه اتفاق مع وزارة الانتاج الحربي ولم يكن اتفاق تفصيلي بشأن فرع 6 أكتوبر، وسندرس الصفقة ولكن قبل ذلك يجب أن نرجع أرض 6 أكتوبر الأول".

وأوضح: "الأرض تم أخذها، وكان هناك إنذار بأن هذه الأرض لم تصبح ملكنا وهذا الإنذار انتهى، والسبب أنك لم تبني "طوبة"، وهذا الأمر من ناحية إنشائية وليست مالية، والفلوس تم تسديدها على الفترات الماضية".

وأكمل جبريل: "لا أريد أن أضع مبررات ولكننا "غلطانين"، ولكن في النهاية الجهات المعنية متفهمة بأن نادي الزمالك قلعة وهو نصف مصر، وإعطائهم لإنذار هو شيء روتيني".

واختتم المدير المالي للزمالك: "تفاجأنا بهذا الموضوع الأسبوع الماضي، وهناك اتصالات حدثت وان شاء الله الأرض تثبت معنا مرة أخرى، وأن نبدأ بها مرحلة لكي نوقف هذه القصة، وهناك دعم من الجهات المعنية وان شاء الله لا يوجد مشكلة".