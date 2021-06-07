المنتخب الأولمبي يحسم موقف مرموش وطاهر.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد زغلول صيام المتحدث الإعلامي باسم المنتخب الأولمبي، أن شوقي غريب مدرب الفراعنة سيحسم موقف استمرار طاهر محمد طاهر وعمر مرموش في المعسكر يوم الجمعة المقبل.

وبدأ المنتخب الأولمبي معسكره المغلق بالعين السخنة قبل أيام قليلة، وغاب عن المران والمعسكر الثنائي طاهر محمد طاهر وعمر مرموش للاصابة التي يعاني منها اللاعبان.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض وديتين ضد جنوب أفريقيا يومي 10 و13 يونيو الجاري، في إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في بطولة الأولمبياد بطوكيو.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال صيام: "الروح العالية تسود داخل معسكر المنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يصل منتخب جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء".

وأضاف: "طاهر بحاجة لتدريبات علاجية لمدة أسبوع، وجهاز المنتخب فضل التدريب في ناديه، ومن المقرر أن ينضم اللاعب للمعسكر يوم الجمعة المقبل (عقب ودية جنوب أفريقيا الأولى) على أن يتم تقييم حالته وحسم استمراره في المعسكر من دعمه.. نفس الأمر بالنسبة لمرموش الذي يعاني من الإصابة بشد".

وبسؤاله عما إذا كان هناك ما يعيق مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، قال المتحدث الإعلامي: "الجهاز الفني للمنتخب على تواصل مع ناديه (جالاتا سراي التركي) للحصول على موافقة بمشاركته في البطولة، اللاعب لديه عزيمة وإصرار على التواجد في القائمة النهائية للمنتخب".