وكيلهما: عروض مروان "غير طبيعية".. وسعد مستمر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد تامر النحاس وكيل مروان محسن وسعد سمير ثنائي الأهلي، أن ما يثار بشأن العروض المقدمة لضم مهاجم الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية "أخبار غير طبيعية"، مضيفًا أن الجهاز الفني للفريق لا يفكر في الاستغناء عن سعد سمير.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال النحاس: "مروان محسن مازال مرتبط مع الأهلي بعقد مدته موسمين، الحديث عن وجود عروض من بعض الأندية لضمه بنهاية الموسم (أخبار غير طبيعية في وقت غير مناسب)".

وأضاف: "مروان كمهاجم جيد للغاية ولكن يغيب عنه تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة، وهناك عدة عوامل هي التي تحدد رحيل لاعب من عدمه منها جودة البدائل المتاحة، الاحتياج الفني له كلاعب وسط الفريق بجانب نسبة المشاركة وشخصية اللاعب".

وعن ظهوره في أحد الإعلانات التلفزيونية في شهر رمضان، الأمر الذي أثار سخط بعض المشجعين، قال: "لم يكن لي علاقة بالأمر لكن أعجبتني الفكرة، مروان لاعب محترف وربما لجأ للفكرة من أجل رفع الضغط النفسي عنه".

وعن ارتباط سعد سمير بالأهلي، قال النحاس: "سعد جدد عقده مع الأهلي الموسم الماضي، وللأمانة جدد عقده في فترة إصابته، اللاعب مستمر مع فريقه ولا نية للانفصال من كلا الطرفين (الأهلي واللاعب)".