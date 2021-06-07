شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة البحري يعتمد إنشاء مراكز تدريب بشواطئ الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، اجتماعه الدوري برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع الأعضاء، وأشاد المدفع بجهود الأعضاء المبذولة في دعم مسيرة النادي وتحقيق أهدافه، رغم كل التحديات التي تواجه كافة الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة، وفي مقدمتها «كوفيد -19».

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ترتيبات إنشاء 5 مراكز تدريب بحرية في كافة المدن الساحلية بإمارة الشارقة مع توفير كل ما يلزم لها من أدوات ومعدات وخبرات تدريبية مميزة لهذه المراكز التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي كافة الرياضات البحرية على مستوى الإمارة.

ووافق مجلس الإدارة على إطلاق خطة تطوير تستهدف حصول النادي على 5 شهادات في الجودة، ووافق أيضاً على مشاركة فريق الدراجات المائية بالنادي في بطولة بولندا الدولية التي تعد واحدة من جولات بطولة أوروبا الدولية للدراجات المائية، كما وافق على إطلاق مسابقة باسم النادي في التصوير البحري تحت الماء سيرصد لها كل الإمكانيات لإنجاحها.