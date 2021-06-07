مروان محسن يرفض الإعارة ويرحل عن الأهلي فى الصيف بشرط

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر يرفض فكرة الخروج للإعارة عن النادي بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود مطالب داخل النادي بإعارة اللاعب بسبب الضغوط الكبيرة التي يعيشها مروان بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها مع النسور الحمر طوال الفترة الماضية.

وأكد المصدر، أن مروان محسن يرفض فكرة الخروج للإعارة ويرغب في الرحيل بشكل مجاني بعد فسخ عقده مع الأهلي لو تمسكت الإدارة الحمراء برحيله في الصيف القادم وعدم قيده في قائمة الموسم الجديد، بحيث يرحل مجانا ويختار النادي الذي يرغب في الانضمام لصفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد اتجاه داخل الأهلي للتضحية بعدد من اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الحالي، من أجل إفساح فرصة لاستقدام صفقات جديدة سواء اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة، ويعد مروان محسن من ضمن الأسماء المرشحة عن الأهلي في الصيف القادم، ما لم تستجد أية متغيرات جديدة.

ولم يقدم مروان محسن المردود المنتظر منه في الأهلي رغم الحصول على فرص كثيرة مع الفريق الأحمر، وتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير في ظل عدم استغلال كم الفرص الكثيرة التي حصل عليها في المواسم السابقة، قبل أن يفقد مركزه لصالح الثنائي شريف وصلاح.

ولعب مروان محسن مع الاهلى هذا الموسم 8 مباريات بالدوري بإجمالى 248 دقيقة لعب ولم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدوري الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله ، فيما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

وإجمالا شارك مروان محسن مع الاهلى فى 104 مباراة بإجمالى 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 انذار ، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات هى الدوري الممتاز أربعة مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.