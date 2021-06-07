كارتيرون يختار لاعب جديد لتعويض رحيل فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع الفرنسي باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة كخيار أول لتعويض رحيل فرجاني ساسي المحتمل فى الموسم الجديد، حيث طلب الفرنسي من الإدارة عودة اللاعب عقب انتهاء الموسم خاصة وإن مصطفى فتحى يقدم مستوى مميز مع الفريق الساحلى وسيكون إضافة قوية للزمالك فى الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على عودة مصطفى فتحى، مع بداية الموسم الجديد، نظرًا لحاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت عن أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شيئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.