شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يشترط الرحيل المجاني لإنهاء علاقته بالأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر يرفض فكرة الخروج للإعارة عن النادي بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل وجود مطالب داخل النادي بإعارة اللاعب بسبب الضغوط الكبيرة التي يعيشها مروان بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب تراجع مستواه وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها مع النسور الحمر طوال الفترة الماضية.

وأكد المصدر، أن مروان محسن يرفض فكرة الخروج للإعارة ويرغب في الرحيل بشكل مجاني بعد فسخ عقده مع الأهلي لو تمسكت الإدارة الحمراء برحيله في الصيف القادم وعدم قيده في قائمة الموسم الجديد، بحيث يرحل مجانا ويختار النادي الذي يرغب في الانضمام لصفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد اتجاه داخل الأهلي للتضحية بعدد من اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الحالي، من أجل إفساح فرصة لاستقدام صفقات جديدة سواء اللاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة، ويعد مروان محسن من ضمن الأسماء المرشحة عن الأهلي في الصيف القادم، ما لم تستجد أية متغيرات جديدة.