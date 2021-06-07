شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يختار مصطفى فتحى لتعويض رحيل فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحى لاعب الفريق المعار لصفوف سموحة كخيار أول لتعويض رحيل فرجانى ساسى المحتمل فى الموسم الجديد، حيث طلب الخواجة الفرنسى من الإدارة عودة اللاعب عقب انتهاء الموسم خاصة وإن مصطفى فتحى يقدم مستوى مميز مع الفريق الساحلى وسيكون إضافة قوية للزمالك فى الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على عودة مصطفى فتحى، مع بداية الموسم الجديد، نظرًا لحاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.