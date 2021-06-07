شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل تدريباته التأهيلية في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وأيمن حفني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.