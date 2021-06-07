شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يشيد بلاعبي المنتخب الأولمبي ويشكر أحمد مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المنتخب الأولمبي تدريباته على ملاعب وادي دجله السخنه ضمن استعدادات الفريق لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

جاءت تدريبات المنتخب على مرحلتين الأولي في الجيم للارتقاء بالجانب البدني ثم التدريب الثاني تخصصي حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين: مدافعين ومهاجمين ومجموعة المدافعين حيث الرقابة والالتزام والمهاجمين على استغلال كافة الفرص التي تسنح لهم ثم تقسيمه بين فريقين في منتصف الملعب وشهدت تنافس ساخن بين اللاعبين.

وأبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب رضاه عن أداء اللاعبين في رابع ايام التدريبات، مؤكدا سعيه لاستغلال مباراتي جنوب أفريقيا في منح الفرصه لأكبر عدد من اللاعبين في المشاركه.

ويؤدي الفريق مراته اليوم الاثنين على ستاد السويس الذي يستضيف لقاء المنتخب الاولمبي وجنوب أفريقيا.

من جانبه وجه شوقي غريب الشكر للمهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره وأعضاء اللجنه لدورهم البارز في إنجاح معسكر الفريق والاتفاق على مباراتي جنوب أفريقيا من أجل توفير إعداد قوي للمنتخب قبل اعلان القائمه النهائيه والمحدد لها ٣٠ يونيو المقبل.