شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهت أزمة مصطفى محمد مع المنتخب؟ شوقي غريب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، في ظل تعارض مواعيد الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا مع الأولمبياد.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية، إن الرغبة موجودة من المنتخب لضمهما ومن اللاعبين للانضمام لصفوف الفريق القومي، لكن القرار في النهاية يرجع للأندية في المقام الأول.

ولفت إلى أن الجهاز الفني قرر خوض الودية الاولى مع جنوب أفريقيا في السويس والثانية في القاهرة حتى يعتاد اللاعبون على هذه الضغوط خاصة أن المنتخب في الأولمبياد سيخوض أول مباراتين في الأولمبياد بملعب ثم اللقاء الثالث في ملعب اخر.

وأكد غريب أن عمر مرموش لاعب سانت باولي الألماني حظه سيء لانه مصاب بشد في العضلة الخلفية ولن يلحق بالودية الاولى مع جنوب أفريقيا وقد يلحق بالثانية بنسبة كبيرة ونفس الأمر ينطبق على طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن لديه العديد من العروض للتدريب بعد نهاية مشواره مع المنتخب الاولمبي لكنه يركز في مهمته الحالية خاصة وأنها لا تتكرر كثيرا والدورة الأولمبية تقام كل اربع سنوات.