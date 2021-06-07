شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يكشف سبب تخفيض عقوبة الشناوي وتنفيذ إيقاف إمام عاشور كاملا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، عن أسباب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وتنفيذ عقوبة إمام عاشور خلال لقطة الفيديو الشهير، دون تخفيف.

وقال مجاهد في تصريحاته تليفزونية، مساء أمس، إن محمد الشاوي عندما صدر بحقه عقوبة كانت صادرة من لجنة المسابقات والتى تعد من أحد سلطاتي، على عكس ما صدر بحق إمام عاشور لاعب الزمالك والتى صدر بحقه عقوبة من لجنة الانضباط، والتى لا يحق لي التدخل في شؤونها أو التعليق على قرارتها.