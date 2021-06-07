خالد الغندور يعتذر لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم الإعلامي خالد الغندور، نجم وقائد نادي الزمالك السابق، بالاعتذار لبعض جماهير القلعة البيضاء، مؤكداً على تقديره لهم.

وكتب الغندور منشوراً عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "لوأي حد من جمهور الزمالك زعلان مني فأنا آسف، وأنتم علي رأسي و إن شاء الله هحاسب على كل كلمة".

وأضاف الغندور: "انتم بالنسبة لي رمز كبير و انتم معني الزمالك و قيمته في جمهوره."

ولم يكشف خالد الغندور سبب اعتذاره لجماهير نادي الزمالك.

وفي سياق آخر، أكد محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي بقناة ناديه، أن التونسي فرجاني ساسي، لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان القطريين بحسب معلومات وردت له.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات له عبر شاشة "الزمالك": "الكرة الآن في ملعب فرجاني ساسي بعد الحصول على جزء من مستحقاته، سيتقدم له عرض وسيكون الكرة في ملعبه".

وتابع: "الظروف تغيرت في النادي الآن، الفترة الماضية لم يتحمل النادي قيمة فرجاني ساسي أو التعاقد مع كريستيان جروس، من الممكن أن تقوم الإدارة بشراء لاعبين بقمية مالية كبيرة ولا نستطيع دفع رواتبهم".

وأكمل أبو العلا: "اللاعب لم يوقع حتى الآن لنادي الدحيل أو الريان بشكل رسمي".

يشار إلى أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث اشترط اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة مقابل التفاوض على العقد الجديد.