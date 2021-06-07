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مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بلجيكا ضد كرواتيا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

تنطلق اليوم الأحد 6-6-2021، عدد من المباريات الودية  في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها المواجهة الودية التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.

مباريات دولية ودية
النمسا ضد سلوفاكيا - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 2

إنجلترا ضد رومانيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدانمارك ضد البوسنة والهرسك - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

هولندا ضد جورجيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

لوكسمبرج ضد إسكتلندا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 1

مولدوفا ضد إذربيجان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3

النرويج ضد اليونان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

بلجيكا ضد كرواتيا - الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الجزائر ضد مالي - الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة Algerian TV

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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