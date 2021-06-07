مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بلجيكا ضد كرواتيا

الشارقة - اميمة ياسر -
تنطلق اليوم الأحد 6-6-2021، عدد من المباريات الودية في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها المواجهة الودية التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.
مباريات دولية ودية
النمسا ضد سلوفاكيا - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 2
إنجلترا ضد رومانيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدانمارك ضد البوسنة والهرسك - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium
هولندا ضد جورجيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium
لوكسمبرج ضد إسكتلندا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 1
مولدوفا ضد إذربيجان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3
النرويج ضد اليونان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4
بلجيكا ضد كرواتيا - الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الجزائر ضد مالي - الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة Algerian TV