مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بلجيكا ضد كرواتيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق اليوم الأحد 6-6-2021، عدد من المباريات الودية في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها المواجهة الودية التي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.

مباريات دولية ودية

النمسا ضد سلوفاكيا - الساعة الخامسة والنصف مساء - قناة beIN Sports HD 2

إنجلترا ضد رومانيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدانمارك ضد البوسنة والهرسك - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium

هولندا ضد جورجيا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

لوكسمبرج ضد إسكتلندا - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 1

مولدوفا ضد إذربيجان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 3

النرويج ضد اليونان - الساعة السادسة مساء - قناة beIN Sports HD 4

بلجيكا ضد كرواتيا - الساعة التاسعة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الجزائر ضد مالي - الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة Algerian TV