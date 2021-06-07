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رضا عبد العال يهاجم طارق حامد: أي لاعب يقدر يسد مكانه..والزمالك بيخسر في وجوده وغيابه

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الشارقة - اميمة ياسر - شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، هجوما عنيفا، على طارق حامد لاعب الزمالك.

وقال "عبد العال" خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "TeN":  طارق حامد صاحب أعلى عقد بين لاعبي الزمالك «باستثتاء الأجانب»، حيث يتقاضى 16 مليون تقريبا، في حين شيكابالا كان يحصل على ألف جنيه في الشهر، آخر موسمين".

وتابع : طارق حامد لا يستحق أن يكون من أهم لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، لأنه من نوعية اللاعبين التي  لا تمتلك حلولا، وطالما هو حامى الحمى لماذا يخسر الفريق في وجوده.

وأوضح ان الكرة أصبحت عبارة عن حلول، في الفترة الحالية، الديفندر في 2021، أصبح يصنع أهدافا ويسجل أيضا".

وأشار "عبد العال" الي ان ديانج لاعب الأهلي هو أفضل ديفندر في الأهلي، بالإضافة إلى أنه لا يلعب بأريحية، كما علمت أن موسيماني غير مقتنع بـ ديانج بسبب اندفاعه الهجومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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