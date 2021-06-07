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عبد المنصف: الأهلي فاوضني 5 مرات.. ولو كنت إنتقلت كنت هبقى حارس المنتخب لمدة 15 سنة

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن النادي الأهلي حاول ضمه 5 مرات.

وقال  محمد عبد المنصف في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت”: الأهلي عرض عليا الانضمام إلى صفوفه 5 مرات، ولو وافقت، كنت سأصبح حارس مرمى منتخب مصر لمدة 10 أو 15 سنوات".

وتابع : لست نادما على عدم الانتقال إلى الأهلي، ولكن لو عاد الزمن بي كنت سأنتقل إليه.

وأضاف: "أحب نادي الزمالك على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى الاحترافي كنت سأختار الأهلي.. لسنا في حرب، والأهلي ليس من بلد آخرى لدينا مشاكل معها".

وأردف: "محمد الشناوي يستعد حاليا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وأرى  أن الأولمبياد أعلى من كأس العالم".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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