عبد المنصف: الأهلي فاوضني 5 مرات.. ولو كنت إنتقلت كنت هبقى حارس المنتخب لمدة 15 سنة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أن النادي الأهلي حاول ضمه 5 مرات.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات لقناة “ أون تايم سبورت”: الأهلي عرض عليا الانضمام إلى صفوفه 5 مرات، ولو وافقت، كنت سأصبح حارس مرمى منتخب مصر لمدة 10 أو 15 سنوات".

وتابع : لست نادما على عدم الانتقال إلى الأهلي، ولكن لو عاد الزمن بي كنت سأنتقل إليه.

وأضاف: "أحب نادي الزمالك على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى الاحترافي كنت سأختار الأهلي.. لسنا في حرب، والأهلي ليس من بلد آخرى لدينا مشاكل معها".

وأردف: "محمد الشناوي يستعد حاليا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وأرى أن الأولمبياد أعلى من كأس العالم".