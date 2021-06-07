’’احنا اللي عملناه‘‘.. إبراهيم صلاح يفتح النار على ساسي بعد رحيله عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فتح إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، على فرجاني ساسي، بعد أنباء رحيله عن القلعة البيضاء، قائلا: "احنا اللي عملناه ونقدر نعمل غيره".

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: "لا أحد يختلف على فرجاني ساسي من الناحية الفنية، ولكن هل سقط الزمالك برحيل حازم إمام من قبل، بالتأكيد الأمر يؤثر ونتمنى أن يتواجد بالفريق أبرز العناصر أصحاب الخبرات، ولكنه إذا استقر على الرحيل إلى نادي أخر فالزمالك قادر على صناعة لاعبين آخرين".

وأضاف: "الجميع يتمنى استمرار ساسي والكرة في ملعبه وإذا فضل البقاء الجميع يرحب بذلك، ولكن إذا قرر الرحيل فهي صفحة يجب غلقها ونتمنى التوفيق لأي لاعب في هذا المركز، واحنا اللي عملنا فرجاني وجعلناه في هذه الصورة، هو لاعب كبير ودولي ولكنه لم يكن بهذه الصورة قبل الزمالك".

كشفت وسائل إعلام تونسية، أن فرجانى ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، توصل لاتفاق مع إدارة الريان القطري، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع " footballtunisien " التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان، وسوف يوقع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.