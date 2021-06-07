شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس الأهلى على التعاقد مع أحمد سمير فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى بيراميدز في صراع مع الأهلى للتعاقد مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم، ويرغب مسئولو بيراميدز في التعاقد مع اللاعب لإجادته في مركز الجناح في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين بالفريق في نفس مركزه، حيث يتجه بيراميدز لتقديم عرض مالى كبير لبيراميدز في نهاية الموسم ضمن خطة إنهاء الصفقة لصالحه.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أحمد سمير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأعلن أحمد سمير رغبته الشديدة في ارتداء القميص الأحمر بعد تجربته الصعبة مع الزمالك.

أحمد سمير صاحب الـ26 عاما شارك مع طلائع الجيش في الموسم الحالي خلال 24 لقاء، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 4 آخرين.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضى على ملعب التتش بالجزيرة.