شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه كسكادا اليوم فى أولى وديات الاستعداد للفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال أولى وديات فترة توقف الدوري، حيث يواجه نظيره كسكادا على ستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى، ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفًا من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا اليوم ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.